«Шикарный монстр!» Тимати похвастался «копейкой на занижении» — фото
Рэпер опубликовал фото «Жигулей» первой модели оливкового цвета и пояснил, что это не просто машина.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Рэпер Тимати похвастался, что осуществил свою мечту. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото на фоне блестящих «Жигулей» первой модели оливкового цвета с уменьшенным дорожным просветом.
«Плюс один в гараж! «Жигули» копейка на занижении. Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель которую в 36 лет я осуществил!» - подписал фото Тимур Юнусов (это настоящее имя артиста).
Подписчики оценили приобретение, согласившись, что «тачка» действительно крута, однако у некоторых недоумение вызвал цвет – они считают, что черный или «баклажан» был бы уместнее.
«Это все из-за того, что ты каждый год наклеивал Жигули на карту желаний!»
«Без базара, пришел к успеху!»
«Сразу виден уровень заработка человека, не то что ваши Гелики беспонтовые».
«Хороший аппарат!»
«Шикарный монстр. Отлично смотритесь!» - пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати подарил восьмилетнему сыну Филиппа Кирковова на день рождения настоящий мотоцикл.
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