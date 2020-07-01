Рэпер Тимати похвастался, что осуществил свою мечту. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал фото на фоне блестящих «Жигулей» первой модели оливкового цвета с уменьшенным дорожным просветом.

«Плюс один в гараж! «Жигули» копейка на занижении. Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель которую в 36 лет я осуществил!» - подписал фото Тимур Юнусов (это настоящее имя артиста).

Instagram @timatiofficial

Подписчики оценили приобретение, согласившись, что «тачка» действительно крута, однако у некоторых недоумение вызвал цвет – они считают, что черный или «баклажан» был бы уместнее.

«Это все из-за того, что ты каждый год наклеивал Жигули на карту желаний!»

«Без базара, пришел к успеху!»

«Сразу виден уровень заработка человека, не то что ваши Гелики беспонтовые».

«Хороший аппарат!»

«Шикарный монстр. Отлично смотритесь!» - пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимати подарил восьмилетнему сыну Филиппа Кирковова на день рождения настоящий мотоцикл.