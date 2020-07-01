Каким зрители запомнят звезду «Жестокого романса» Виктора Проскурина?

Советский и российский артист театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69 году жизни. О его кончине сообщила в Facebook супруга Ирина Хонда. Причина смерти пока не называется, но, по словам жены покойного, трагедия случилась неожиданно.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в городе Атбасаре, на территории Казахской ССР. Детство он провел в Москве, куда переехали его родители. Еще в ранние годы посещал театральный кружок, где ему и предложили сняться в кино. Мальчиком он дебютировал в картине режиссера Георгия Победоносцева «Орлята Чапая». После этого судьба его была решена — маленький Витя уже грезил поступлением в театральное училище.

Но заветное поступление не стало триумфальным, как мечтал будущий артист. При первой попытке штурма пятерки театральных вузов столицы он потерпел фиаско. Причем к нескончаемому огорчению юноши, чуть ли не в каждом учебном заведении ему указали на недостатки: во МХАТе сказали, что не вышел ростом, а в училище им. Щукина и вовсе заявили: «Молодой человек, у вас же нет глаз. Что вы будете делать с таким лицом на сцене?». Зато вторая попытка оказалась удачной, из всей пятерки Виктор выбрал именно училище имени Щукина.

Служить Мельпомене и Талии по окончании вуза в 1973 году актера взяли в театр на Таганке. Но там по неизвестным причинам он пробыл недолго. Ушел с формулировкой: «Не сработался с коллективом». Зато почти сразу Проскурин получил приглашение от худрука «Ленкома» Марка Захарова. На этой сцене он сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле», Могильщика в «Гамлете» Шекспира, Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Однако в 1988 году Виктор ушел из театра.

Следующим его пристанищем стала сцена театра им. Ермоловой. Здесь он служил более 20 лет, окончательно покинул его лишь в 2012 году. Зрителю он запомнился по ролям в постановках «Прощай, Иуда…», «Приглашение на казнь» по одноименному роману Набокова и «Бесноватая» по мотивам романа «Идиот» Достоевского.

Не менее блистательные роли сыграл Проскурин и на широком экране. Наибольшую славу ему принес образ Генки Ляпишева из киноленты Алексея Корнеева «Большая перемена». Также он запомнился по роли Германа в «Пиковой даме» Игоря Масленникова, Вожеватова из «Жестокого романса» Эльдара Рязанова.

Однако в 90-е годы Проскурин почти перестал сниматься — он попал в серьезную аварию. Получив травму ноги, стал ходить с тростью. Но в нулевых актер все же вернулся в профессию. С его участием вышло еще немало картин: комедия «День хомячка», мини-сериал «А зори здесь тихие…», сериал «Место под солнцем» и другие. Роли Проскурина всегда были очень разными, он никогда не зацикливался на одном типаже героев.

Не менее бурной, чем сценическая, была и личная жизнь артиста. Он успел жениться пять раз. Первой избранницей стала однокурсница Ольга Гаврилюк. В этом союзе родилась единственная дочь артиста, Александра. Второй брак был коротким, тоже с коллегой по цеху, Татьяной Дербеневой. Третья супруга, Светлана Колганова, стала для артиста надежной опорой, именно с ней он пережил последствия страшной аварии. Однако и тут счастье оказалось не вечным: спустя 20 лет любви, супруги расстались. О четвертой возлюбленной актера почти ничего не известно. К финалу жизни он подошел вместе с Ириной Хондой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Проскурина выразила эмоции после его смерти в Facebook.