Названы возможные причины пожара в Доме культуры во Владимирской области
В результате возгорания была повреждена кровля, часть третьего этажа, зрительный зал и сцена.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС по Владимирской области, 5-tv.ru
Во Владимирской области для одного из участков срочно ищут другое помещение. В городе Гусь-Хрустальном этой ночью вспыхнуло здание Дома культуры. Огонь повредил кровлю, часть третьего этажа, зрительный зал и сцену на площади почти две с половиной тысячи квадратных метров. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.
Спасатели рассматривают две версии случившегося: поджог и проблемы с электропроводкой. Но главное - все документы по голосованию удалось спасти, об этом сообщили в областном избиркоме. Там сейчас решают, где можно оборудовать новый участок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в одноэтажном складском здании на юго-востоке Москвы.
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