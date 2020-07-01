Названы возможные причины пожара в Доме культуры во Владимирской области

Во Владимирской области для одного из участков срочно ищут другое помещение. В городе Гусь-Хрустальном этой ночью вспыхнуло здание Дома культуры. Огонь повредил кровлю, часть третьего этажа, зрительный зал и сцену на площади почти две с половиной тысячи квадратных метров. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

Спасатели рассматривают две версии случившегося: поджог и проблемы с электропроводкой. Но главное - все документы по голосованию удалось спасти, об этом сообщили в областном избиркоме. Там сейчас решают, где можно оборудовать новый участок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел в одноэтажном складском здании на юго-востоке Москвы.