Вдова Проскурина рассказала о причине смерти звезды «Жестокого романса»
Известно, что заслуженный артист России долго и тяжело болел. В больницу он был госпитализирован еще 25 июня.
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Вдова заслуженного артиста России, звезды советского и российского кино Виктора Проскурина рассказала ТАСС о причинах смерти супруга.
«У него была хроническая обструкция легких. Случился приступ», — пояснила Ирина Хонда.
Она добавила, что в настоящее время находится в другом городе, поэтому в ближайшие день-два появится информация о дате и месте похорон Проскурина.
В 2018-м стало известно, что Виктор Проскурин боролся с онкологией и пережил анорексию. В интервью одного из телеканалов он рассказал, что последние годы его преследовала череда плохих событий: актер попал в аварию по своей вине, а итогом стал разрыв печени.
Ранее 5-tv.ru рассказал о творческом пути Виктора Проскурина.
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