Ветеран рассказал, как получил автограф Путина
Что интересно, полковник полиции в отставке просил не для себя, а для бабушки девушки-волонтера, которая ему помогала на протяжении двух недель.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ветеран ВОВ Николай Макарович Черных рассказал 5-tv.ru, как и зачем получил автограф у Владимира Путина.
По его словам, об этом его попросила девушка-волонтер, которая сопровождала пожилого человека перед торжественными мероприятиями в честь открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Она сказала, что получить автограф президента очень хотела бы ее бабушка и попросила ветерана помочь в выполнении этой просьбы.
Николай Макарович согласился и во время торжественных мероприятий подошел к президенту с ручкой и листком бумаги. Владимир Путин на нем написал — «Екатерине Степановне, с уважением В. Путин, 30.06.2020».
Также Николай Макарович рассказал 5-tv.ru, что утром 1 июля уже побывал на избирательном участке и проголосовал по поправкам к Конституции РФ.
Ранее свою версию произошедшего рассказала Екатерина Лабутина, волонтер из Твери. Она отметила, что автограф просила для себя и Николай Макарович, не раздумывая, согласился помочь. Фотографию президентского автографа Екатерина выложила на своей странице в Instagram.
Читайте также
82%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?