Ветеран рассказал, как получил автограф Путина

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Максим Чугункин
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Что интересно, полковник полиции в отставке просил не для себя, а для бабушки девушки-волонтера, которая ему помогала на протяжении двух недель.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ветеран ВОВ Николай Макарович Черных рассказал 5-tv.ru, как и зачем получил автограф у Владимира Путина.

По его словам, об этом его попросила девушка-волонтер, которая сопровождала пожилого человека перед торжественными мероприятиями в честь открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Она сказала, что получить автограф президента очень хотела бы ее бабушка и попросила ветерана помочь в выполнении этой просьбы.

Николай Макарович согласился и во время торжественных мероприятий подошел к президенту с ручкой и листком бумаги. Владимир Путин на нем написал — «Екатерине Степановне, с уважением В. Путин, 30.06.2020».

Также Николай Макарович рассказал 5-tv.ru, что утром 1 июля уже побывал на избирательном участке и проголосовал по поправкам к Конституции РФ.

Ранее свою версию произошедшего рассказала Екатерина Лабутина, волонтер из Твери. Она отметила, что автограф просила для себя и Николай Макарович, не раздумывая, согласился помочь. Фотографию президентского автографа Екатерина выложила на своей странице в Instagram.

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