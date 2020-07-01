Экс-солистка «Демо» Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша
Ребенок звезды, появившийся на свет в домашних условиях, чувствует себя хорошо и радует счастливых родителей.
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Фото, видео: Instagram @sashazvereva
Ставшая мамой в четвертый раз Саша Зверева показала подписчикам в Instagram лицо новорожденного ребенка. Бывшая солистка группы «Демо» опубликовала в сторис несколько милых фотографий и видео с малышом.
На одном из снимков муж артистки и отец ребенка — американец Дэниель — лежит на кровати с младенцем в окружении других детей Саши. На другом фото закутанную в пеленки малютку держит мама. Наконец, на третьем Зверева сняла кроху отдельно крупным планом, и на этом кадре отлично видно личико младенца.
Очевидно, Саша не суеверна и в отличие от многих знаменитостей не боится раскрывать облик малыша. Однако артистка почему-то не называет имя и пол ребенка. Правда в одном из свежих видео мама все-таки говорит о нем в третьем лице как о девочке.
«Лялька вышла на прогулку», — прокомментировала Зверева показанное в кадре.
Под прогулкой экс-солистка «Демо» имела в виду то, что папа «ляльки» вышел с ней на балкон. Как пояснила мама, это нужно для профилактики желтухи, чтобы детский организм получал необходимый заряд солнечного света и вырабатывал витамин D. В другом ролике карапуза осматривает педиатр, а в это время маленький пациент мило посасывает мамин пальчик. Судя по всему, кроха чувствует себя хорошо. Об этом можно догадаться и по реакции счастливых родителей.
Как писал 5-tv.ru, Саша Зверева родила четвертого ребенка в домашних условиях. Звезда специально пригласила акушерку, чтобы она контролировала появление малыша на свет.
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