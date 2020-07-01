Никас Сафронов прокомментировал исчезновение Бари Алибасова накануне его дня рождения 6 июня, сообщил «Собеседник.ру». По предварительной информации скандальный продюсер находится на лечении в психиатрической клинике, о чем стало известно 5-tv.ru 26 июня. Художник уверен, что Алибасов таким образом создает шумиху вокруг своей персоны, ведь он всегда был со странностями.

«Я вообще не уверен, что Бари попал в психбольницу, хотя, безусловно, он — человек со своими странностями, но уж точно не сумасшедший. Жаль, что Алибасов часто напоминает о себе не совсем нормальным способом. Понятно, что он — профессиональный шоумен и для поддержания своего имиджа ему нужны шумные процессы. Мы все уже давно знаем его как человека с авантюрным характером. Но если слухи действительно правдивы, то очень жаль», — рассказал Сафронов в интервью.

Однако, факты говорят сами за себя. Не так давно появилось видео, где Бари Алибасов, явно в неадекватном состоянии, встает на колени перед адвокатом Сергеем Жорины в его офисе. На видео заметно, что артист не в себе. Кроме того, жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина не может выйти с ним на связь уже четвертую неделю. Актриса предполагает, что Бари Каримовича могут удерживать в клинике против его воли, поэтому он не может выйти на связь с близкими.

Сафронов прокомментировал и брак шоумена с актрисой. По-его мнению, женитьба на Федосеевой-Шукшиной — очередной пиар ход Алибасова.

«Это брак с самого начала всем показался очень странным и непонятным: зачем вдруг Лидии Николаевне Шукшиной в ее достаточно взрослом возрасте выходить замуж? Тем более за человека не совсем спокойного и зачастую скандального. Для Алибасова, скорее всего, это был очередной шумный процесс вокруг его имени. Ведь если даже они давно дружат, что вполне нормально, зачем заключать официальный брак, который вызвал у многих ее поклонников недоумение и сильное сожаление? Скорее всего Лидия Николаевна, будучи человеком наивным, творческим приняла этот брак серьезно. Но, как и следовало ожидать в реальности, он, кроме разочарования, ничего ей не принес», — добавил художник.

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