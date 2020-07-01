«Мог и руку поднять на меня»: Как звезда «Сватов» разуверилась в отношениях с мужчинами?

Звезда сериала «Сваты» актриса Татьяна Кравченко объяснила, почему она больше не верит мужчинам и не хочет заводить никаких отношений. В интервью «Аргументам Недели» знаменитость поведала о неудачном браке, после которого она окончательно разуверилась в любви.

По ее словам, она очень сильно любила своего бывшего мужа, с которым прожила семь лет. Актриса даже тянула на себе всю семью, когда ее супруг сидел без работы. Но все ее старания любимый человек так и не смог оценить.

«Очень любила я отца своей доченьки Анечки. Все по дому делала! Когда он без работы сидел, то зарабатывала, обеспечивала. А как иначе? Семья! Ничем это хорошим не закончилось… Бывало, что и руку мог поднять на меня. Не хочу думать даже об этом», — сказала Кравченко.

Актриса призналась, что несчастливый семейный опыт отбил у нее желание кого-то искать и заводить новые романы.

«Не нужно мне сейчас никаких романов — ни с молодым, ни со старым, ни с богатым, ни с умным. Я иногда думаю, что мужчины и есть заблуждение природы», — отметила Кравченко,

Звезда добавила, что на данный момент весь смысл ее жизни сосредоточен на дочке, которая является единственной отрадой матери.

«У меня есть мое счастье — моя доченька! Для нее и живу», — рассказала актриса.

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