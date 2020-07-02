Более 200 гектаров леса охвачены огнем в Сибири — видео
Эксперты опасается, что ситуация прошлого года, когда пожары в Восточной Сибири продолжались несколько месяцев, повторится.
Закрыть
Смотрите также:
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Находчивость калининградской «Золушки» оценил командующий Балтийским флотом
Фото, видео: ТАСС / Софронеев Евгений, 5-tv.ru
В российских регионах продолжает увеличиваться площадь природных пожаров. Огнем охвачены больше 200 тысяч гектаров леса. При этом в одной только Якутии, по последним данным, уже уничтожено почти полтора миллиона гектаров тайги. Эксперты всеръез опасаются повторения ситуации прошлого года, когда несколько месяцев полыхала вся Восточная Сибирь. Сейчас, как и тогда, главная причина - аномально жаркая и ветреная погода.
Самая сложная обстановка сейчас в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае. В шести регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Тушат тайгу и с воздуха, и с земли. Для ликвидации наиболее опасных очагов сбрасывают так называемых пожарный десант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен на всей территории Камчатского края.
Читайте также
77%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?