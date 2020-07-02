В российских регионах продолжает увеличиваться площадь природных пожаров. Огнем охвачены больше 200 тысяч гектаров леса. При этом в одной только Якутии, по последним данным, уже уничтожено почти полтора миллиона гектаров тайги. Эксперты всеръез опасаются повторения ситуации прошлого года, когда несколько месяцев полыхала вся Восточная Сибирь. Сейчас, как и тогда, главная причина - аномально жаркая и ветреная погода.

Самая сложная обстановка сейчас в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае. В шести регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Тушат тайгу и с воздуха, и с земли. Для ликвидации наиболее опасных очагов сбрасывают так называемых пожарный десант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен на всей территории Камчатского края.