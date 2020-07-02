«На кого больше похож?»: Евгений Пронин впервые выложил фото сына

Евгений Пронин показал подписчикам в социальной сети Instagram сына Гарри, отметив таким образом полгода с его рождения, пишет сайт Teleprogramma.pro. Актер известен по ролям в сериалах «Классные мужики» и «Разведчицы».

Instagram @prokino

Евгений Пронин много лет был женат на актрисе Екатерине Кузнецовой из «Кухни», но развелся в 2015 году, так и не познав радости отцовства. Первого сына ему родила вторая супруга — продюсер кинокомпании «Викинг» Кристина Арустамова.

Свадьба Кристины и Евгения состоялась в январе прошлого года, а уже 31 декабря жена родила ему сына Гарри. Актер не стеснялся делиться радостью с друзьями и фанатами, а вот показывать сына до поры старался поменьше. На всех опубликованных ранее снимках не видно его лица.

«Безграничная любовь!» — написал он в поздравлениях к фотографии, сообщив, что сыну исполнилось шесть месяцев, и призвал поклонников сравнить, на кого из родителей малыш похож больше.

Мальчика все поклонники таланта актера нашли очаровательным, а вот во мнениях о схожести с одним из родителей разошлись.

«Мамина копия»;

«На обоих мне кажется похож. Красавец»;

«Чупчиком похож на папу», — написали актеру.

Ранее 5-tv.ru писал, как горд Евгений Пронин был рождением своего первенца в новогоднюю ночь 2020 года.