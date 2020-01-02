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«Плачу и люблю!»: Актер Евгений Пронин похвастался рождением сына

, 5:53 | Светлана Александрова Фото 124

Супруга звезды кино Кристина Арустамова родила мальчика 31 декабря.

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Фото, видео: Instagram @christina_arust, @prokino

У актера Евгения Пронина и его 25-летней жены Кристины Арустамовой в канун Нового года родился сын. Об этом супруги сообщили почти одновременно на своих страничках в Instagram.

«31 декабря 2019 года — лучший Новый Год и самый счастливый день в моей жизни!!! Гарри Пронин, наш сын, добро пожаловать в этот мир, малыш!», — написала молодая мама, опубликовав фото лежащего в кроватке малыша.

Instagram @christina_arust

Для 39-летнего актера это и первый брак, и первый ребенок. Евгений Пронин, похоже, в восторге.

«Сын! Гарри Пронин! 31 декабря! Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и Люблю! Новый год и Новая жизнь!», — не сдержал эмоций Евгений.

Instagram @prokino

На снимке улыбающийся Пронин держит своего Гарри на руках. Коллеги и поклонники наперебой поздравляют пару.

«Женя! Какая радость!!! Какое счастье!!! Самое главное счастье!!! Поздравляю!», — написала в комментариях Елизавета Боярская.

«Какой подарок!»

«С Началом Новой Жизни! В прямом и переносном смыслах!»

«Пусть растет здоровым и счастливым!»

«Гарри, добро пожаловать в этот мир! Радости и счастья в каждом дне!» — желают подписчики.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Евгений Пронин и Кристина Арустамова скромно расписались в январе 2019 года, а потом сыграли свадьбу в Италии. В ноябре актер поделился с поклонниками, что совсем скоро станет папой.

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