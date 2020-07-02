Голосование 1 июля было проведено с рекордно низким числом нарушений
Прогресс избирательной системы в России на лицо: Центризбиркому удалось организовать сложнейшие выборы на федеральном уровне с прозрачной процедурой и молниеносным подсчетом бюллетеней.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru
Международные наблюдатели отметили высокий уровень проведения голосования по поправкам к Конституции в России. Например, Дорени Каетано, депутата парламента Мексики, особенно поразило то, как тщательно были организованы все санитарно-эпидемиологические меры, связанные с безопасностью избирателей. Измерение температуры, одноразовые перчатки, соблюдение дистанции и индивидуальный подход — все это было реализовано в полном объеме на каждом избирательном участке.
Жюли Лешанто, депутат Европейского парламента из Франции, также отметила предпринятые антикоронавирусные меры. Но особенно ей понравилась система электронного голосования, которую она хотела бы перенести в Европу.
«Я почему называю это голосование инновационным — потому что у нас в Европе электронная система не распространена и, кроме того, это более безопасно, привлекательно для молодых людей. Мы тоже должны взять себе на заметку эту систему».
А вот наблюдатель из Афганистана, Тамим Эхлас, подчеркнул прозрачность прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ. Ему понравилось, что на всех избирательных участках были плакаты с необходимой для принятия решения информацией. А еще Тамима удивил общественный интерес к голосованию, ведь он не ожидал увидеть столько желающих проголосовать 1 июля, особенно учитывая возможность изъявить свою волю через «Госуслуги».
После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что 77,92% проголосовали «за». Явка составила 65%. Это голосование показало не только уровень доверия граждан к системе, но и высочайшее качество организации избирательного процесса. По словам главы ЦИК РФ, Эллы Памфиловой, свыше 526 тысяч наблюдателей свели к минимуму число нарушений, которое можно назвать «ничтожным» и которое не повлияет на результаты всенародного голосования. Нарушений было зарегистрировано даже меньше, чем на президентских выборах 2018 года.
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