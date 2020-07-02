В сети обсуждают фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

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Яна Вахрушева
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Свадьба лидера «Машины времени» и его молодой избранницы состоялась в конце 2019-го, но подробности о ней появились только в мае 2020-го.

В сети обсуждают фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В сети появилось фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича и его избранницы Эйнат Кляйн, которая состоялась в конце 2019-го. Фотографии публикует KP.RU. Певец скрывал информацию о торжественном событии от общественности полгода, но решился рассказать о нем в интервью «Радио Свобода» в мае 2020-го. Четвертой женой Макаревича стала изралитянка Эйна Кляйн, которая по информации на портале Toknkosti.ru работает русскоязычным гидом в столице Эфиопии Аддис-Абеб.

Девушку рекоммендовали Андерю Макаревичу в качестве гида, после чего между ними завязался роман, а в конце 2019-го пара сыграла свадьбу в городе Яффа в Израиле. Бракосочетание проходило в еврейских традициях. Для Эйнат брак с Макаревичем стал первым.

«Молодая, молодая. Молодая, красивая, умная», — рассказал музыкант о четвертой жене.

Четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в Марокко в октябре 2019-го. Четвертая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в Марокко в октябре 2019-го. Фото: Instagram @_einatklein_

Также в интервью 5-tv.ru молодая супруга Макаревича Эйнат Кляйн поблагодарила редакцию за поздравления с бракосочетанием, а также рассказала, за что полюбила музыканта.

«Спасибо большое вам за поздравления! Я думаю, что это очень интимный момент. И если бы я любила какое-то конкретное качество, то вряд ли вышла бы за него замуж. Наверное, это целый набор совершенно разнообразных качеств», — призналась она.

Жена музыканта рассказала, что сейчас они находятся в разлуке из-за пандемии коронавируса: Эйнат — в Израиле, а Макаревич — в Москве.

Андрей Макревич был женат трижды. Его первой избранницей стала Елена Фесуненко. Брак распался спустя три года. Впоследствии певец женился на Алле Голубкиной, но супруги тоже вскоре расстались. Третий раз артист узаконил отношения с Натальей Голубь, с которой развелся в 2010 году.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит жена Андрея Макаревича и чем занимается в жизни.

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