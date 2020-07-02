Видео: Почти полтора миллиона гектаров леса полыхает в Якутии
В ликвидации возгорания задействован дополнительный отряд авиа-лесоохраны.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
А в Якутию, где из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации, прибыл дополнительный отряд авиа-лесоохраны из Тюмени и Ханты-Мансийска.
Парашютисты-десантники усилят группировку своих коллег, которые тушат Тайгу самыми современными способами — используют взрывной метод для локализации пожара и возводят барьеры из минерализованных полос. В Якутии, по последним данным, огнем уничтожено уже почти полтора миллиона гектаров леса. Природные пожары полыхают и в других российских регионах. Самая сложная обстановка сейчас на Камчатке, Чукотке, в Магаданской области и Красноярском крае.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введен на всей территории Камчатского края.
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