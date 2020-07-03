«За рулем Renault Logan была девушка»: очевидец о ДТП с Lamborghini в Петербурге
Авария произошла поздно вечером 2 июня на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.
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Фото, видео: vk.com/spb_today, 5-tv.ru
ДТП с ущербом в несколько миллионов рублей произошло в Петербурге. В Lamborghini врезался Renault Logan. Спорткар от удара вылетел на тротуар. Обошлось без пострадавших, но вот ремонт элитной иномарки обойдется в круглую сумму.
«Как будто в фильме вылетает машина справа и она отлетает. Была девушка за рулем Renault Logan, она виновата, мы ехали по главной дороге медленно 40 километров в час», — рассказал очевидец.
Спорт-кар, как выяснилось, принадлежит известному блогеру, был призом в розыгрыше, и завтра его должны были вручить победителю.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге автомобиль въехал в витрину кафе.
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