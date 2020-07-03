Юрий Шатунов выиграл дело о праве исполнения песен «Ласкового мая»
Адвокат именитого музыканта Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что теперь грозит компании, предъявившей претензию к артисту.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов получил официальное разрешение на исполнение всех песен группы. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Москвы в пятницу, 3 июля.
Известно, что за право исполнения песен именитый музыкант не первый год судился с компанией «Частная музыка», с которой 1 апреля 2016 года Руслан Филатов подписал договор о передаче прав на композиции «Ласкового мая». В своей претензии представители компании апеллировали к тому, что никто не имеет права исполнять песни группы, поскольку лишь данная организация является единственным законным обладателем музыки, текстов и даже фонограмм.
Адвокат музыканта Асель Мухтарова-Казарновская в процессе заседания, в свою очередь, акцентировала внимание участников на несколько фактов. Во-первых, на фонограммах был зафиксирован голос Юрия Шатунова, а во-вторых, тот никогда и ни при каких обстоятельствах не передавал прав на свое исполнение, а также не подписывал документы в отношении фонограмм. Вследствие чего, договор между индивидуальный предпринимателем Филатовым и компанией должен быть расторгнут.
«Суд принял решение о расторжении договора между „Частная музыка“ и индивидуальным предпринимателем Филатовым в отношении песен в исполнении песен Юрия Шатунова», — констатировала в беседе с 5-tv.ru представитель артиста.
Асель Мухтарова-Казарновская также пояснила, что ее подзащитный собирается довести дело до конца и будет требовать возмещения всех финансовых потерь, связанных с признанной незаконной деятельностью компании в отношении Шатунова.
«Он исполнять любые песни мог всегда. А вот те действия, которые „Частная музыка“ осуществляла в отношении этих песен в публичном пространстве, в том числе, в отношении отчислений РАО, в отношении размещения на радиостанциях и всего остального, вот эти действия в соответствии сегодняшним решением суда являются неправомерными, и, соответственно, мы планируем предъявление требования о возмещении причиненного ущерба», — подытожила адвокат бывшего солиста «Ласкового мая».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юрий Шатунов на время отказался исполнять песни «Ласкового мая».
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