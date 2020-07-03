По стопам мамы: Старшая дочь Глюкозы скрывалась за образом певицы-мультяшки

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) ни раз делилась с поклонниками и СМИ, что ее старшая дочь растет очень творческой девочкой: занимается музыкой и поет. Недавно стало известно, что 13-летняя Лида уже несколько лет сотрудничает с музыкальным лейблом и выпускает музыку под творческим псевдонимом LIDUS, сообщил StatHit. Но саму девочку нельзя увидеть в музыкальных клипах или на обложках, она «появляется» в образе мультяшной певицы, как и когда-то ее мама. Наталья Ионова рассказала, что эта идея принадлежит не ей, а ее мужу Александру Чистякову. Так родители подрастающей звезды пытаются уберечь ее от негативного влияния.

«Это идея папы Лиды, не могу сказать, что мы пытались связать ее путь с моей карьерой. Прежде всего за этими мультиками мы хотели уберечь дочь от негатива», — поделилась певица.

В таком образе старшая дочь певицы Глюкозы предстает перед слушателями. Фото: Instagram @lidus_music

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIDUS (@lidus_music) 3 Июл 2020 в 2:01 PDT

Свой дебютный трек Лидия записала еще в 11 лет. Слушатели не могли поверить, что песню «Перово» спела пятиклассница. Но первый релиз был экспериментом для девочки, она решила развить свои музыкальные способные и в случае успеха, открыть завесу тайны. Признание произошло накануне выпуска нового хита «Петарда», который появился в Instagram и на YouTube-канале LIDUS. Именно в нем девочка раскрыла свою настоящую личность.

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