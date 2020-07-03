Четыре человека погибли в авиакатастрофе в США — видео с места

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Карина Бернтгольц
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Инцидент произошел в американском штате Юта неподалеку от горного каньона.

Фото, видео: Recreation.gov, Twitter @ArielleHarrison

Небольшой самолет разбился сегодня в американском штате Юта. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере четыре человека, находившихся на борту авиалайнера. Об этом сообщил телеканал Эй-би-си.

По данным СМИ, ЧП случилось неподалеку от горного каньона. Причины крушения воздушного судна неизвестны, их предстоит выяснить экспертам. В настоящий момент на месте происшествия работает поисково-спасательная группа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения легкомоторного самолета в Рязанской области пилот погиб.

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