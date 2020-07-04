Парад планет. Как смотреть редкое астрономическое явление 4 июля?

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Алина Потёмкина
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Все планеты Солнечной системы выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца 4 июля.

Парад планет. Как смотреть редкое астрономическое явление 4 июля?

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics & Space Adm

Редкое и уникальное астрономическое явление ожидает жителей Земли 4 июля. Как сообщает издание «Хайтек», в этот день можно будет наблюдать парад планет.

Парад планет — это такое событие, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в ряд в одной и той же области неба, и это видно наблюдателям на Земле. Однако не всегда это явление бывает видно невооруженным глазом, даже если парад «полный». Чтобы полностью насладиться удивительным зрелищем, лучше всего использовать телескоп или другое астрономическое оборудование. В этот раз он соберет все планеты: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже карликовую планету Плутон.

Несмотря на то, что явление предполагается практически в идеальном виде — все планеты выровняются почти без отклонения друг от друга — увидеть без специальной оптики его будет затруднительно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера утром. К сожалению, Уран и Нептун расположены от Земли слишком далеко, и их не увидеть никак. Меркурий же находится слишком близко к Солнцу, поэтому будет закрыт светом этой звезды.

Тем не менее, парад планет будет проходить почти весь месяц, поэтому отдельные его части можно будет наблюдать в течение этого времени. Наиболее ярко он будет выражен в ближайшие две недели.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать от «великого» парада планет 4 июля 2020-го года, по мнению астролога.

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