Злополучный июль. Как три люксовые иномарки подряд попали в громкие ДТП в Петербурге — видео

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Алина Потёмкина
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Сначала отметился в аварии Cadillac, затем Lamborghini и Rolls-Royce.

Злополучный июль. Как три люксовые иномарки подряд попали в громкие ДТП в Петербурге — видео

Фото: vk.com/spb_today

Июль только начался, а в Петербурге уже наметилась целая череда ДТП с участием недешевых машин. На третий день с начала месяца случилась уже третья по счету авария — на этот раз в ней отметился Rolls-Royce.

Дорогая иномарка была замечена стоящей на «аварийке» одним из водителей, проезжавших по Каменноостровскому проспекту. Автолюбитель снял ее по дороге на авторегистратор и припомнил, что до нее в дорожное происшествие попали другие люксовые машины.

«Вчера Lamborghini, сегодня Rolls, а что завтра? — задался вопросом автор ролика.

vk.com/spb_today

Громкое ДТП с участием Renault Logan и желтого Lamborghini произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка накануне. По рассказам пользователей, легковушка въехала в элитную иномарку, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У машины оказалось выбито правое переднее стекло и помята дверь. В аварии никто не пострадал, однако она парализовала движение транспорта.

5-tv.ru

2 июля случилось еще одно происшествие: водитель Cadillac, едва не сбил сотрудника ГИБДД, а затем попал в аварию. Полицейские пустились в погоню за дерзким нарушителем, но он не снижал скорости. В итоге он въехал в Ford Escape. Водители обеих машин пострадали.

ren.tv

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру.

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