Злополучный июль. Как три люксовые иномарки подряд попали в громкие ДТП в Петербурге — видео
Сначала отметился в аварии Cadillac, затем Lamborghini и Rolls-Royce.
Фото: vk.com/spb_today
Июль только начался, а в Петербурге уже наметилась целая череда ДТП с участием недешевых машин. На третий день с начала месяца случилась уже третья по счету авария — на этот раз в ней отметился Rolls-Royce.
Дорогая иномарка была замечена стоящей на «аварийке» одним из водителей, проезжавших по Каменноостровскому проспекту. Автолюбитель снял ее по дороге на авторегистратор и припомнил, что до нее в дорожное происшествие попали другие люксовые машины.
«Вчера Lamborghini, сегодня Rolls, а что завтра? — задался вопросом автор ролика.
Громкое ДТП с участием Renault Logan и желтого Lamborghini произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка накануне. По рассказам пользователей, легковушка въехала в элитную иномарку, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар. У машины оказалось выбито правое переднее стекло и помята дверь. В аварии никто не пострадал, однако она парализовала движение транспорта.
2 июля случилось еще одно происшествие: водитель Cadillac, едва не сбил сотрудника ГИБДД, а затем попал в аварию. Полицейские пустились в погоню за дерзким нарушителем, но он не снижал скорости. В итоге он въехал в Ford Escape. Водители обеих машин пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что момент, как автомобиль влетел в кафе в Петербурге, попал на камеру.
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