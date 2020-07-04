Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ

|
Алина Потёмкина
24

Символику сексуальных меньшинств в названии мороженого усмотрела глава Союза женщин России Екатерина Лахова.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schrampf, /Gerhard Zwerger-Schoner, /Usher, D., /Jens Kalaene, ТАСС /Щербак Александр

Производителя мороженого «Радуга» обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступила глава Союза женщин России Екатерина Лахова.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия», производящей лакомство, Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что его продукт не имеет отношения к символике ЛГБТ-сообщества. Он подчеркнул, что в название товара вложены совершенно иные смыслы.

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.

Он также отметил, что у мороженого всего четыре из семи цветов радуги. По его словам, компания продолжит производить продукт. Отказ от продажи товара возможен только в том случае, если будет соответствующий запрет со стороны власти в виде законодательного акта.

Кроме того, вице-президент компании подчеркнул, что он, как многодетный отец поддержал поправки в Конституцию РФ, которые закрепляют защиту традиционных семейных ценностей. Лаховой, пожаловавшейся главе государства на его продукт, он рекомендовал направить свои мысли в более конструктивное русло.

Ранее 5-tv.ru, Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:50
Сотрудники Московского Кремля с радостью встречают первых посетителей
4:41
Микроавтобус перевернулся в Якутии при съезде на берег Лены
4:27
Что можно есть на ночь? — советы диетологов
4:00
Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
3:37
«Будет орех»: Семенович показала пикантное видео из массажного кабинета
3:12
Геннадий Хазанов госпитализирован

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
Астролог рассказал, чего ждать от «великого» парада планет 4 июля 2020-го
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок