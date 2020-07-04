Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ

Производителя мороженого «Радуга» обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступила глава Союза женщин России Екатерина Лахова.

Вице-президент группы компаний «Чистая линия», производящей лакомство, Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что его продукт не имеет отношения к символике ЛГБТ-сообщества. Он подчеркнул, что в название товара вложены совершенно иные смыслы.

«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.

Он также отметил, что у мороженого всего четыре из семи цветов радуги. По его словам, компания продолжит производить продукт. Отказ от продажи товара возможен только в том случае, если будет соответствующий запрет со стороны власти в виде законодательного акта.

Кроме того, вице-президент компании подчеркнул, что он, как многодетный отец поддержал поправки в Конституцию РФ, которые закрепляют защиту традиционных семейных ценностей. Лаховой, пожаловавшейся главе государства на его продукт, он рекомендовал направить свои мысли в более конструктивное русло.

Ранее 5-tv.ru, Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве.