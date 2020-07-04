Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Символику сексуальных меньшинств в названии мороженого усмотрела глава Союза женщин России Екатерина Лахова.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Schrampf, /Gerhard Zwerger-Schoner, /Usher, D., /Jens Kalaene, ТАСС /Щербак Александр
Производителя мороженого «Радуга» обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину выступила глава Союза женщин России Екатерина Лахова.
Вице-президент группы компаний «Чистая линия», производящей лакомство, Армен Бениаминов заявил РИА Новости, что его продукт не имеет отношения к символике ЛГБТ-сообщества. Он подчеркнул, что в название товара вложены совершенно иные смыслы.
«Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов.
Он также отметил, что у мороженого всего четыре из семи цветов радуги. По его словам, компания продолжит производить продукт. Отказ от продажи товара возможен только в том случае, если будет соответствующий запрет со стороны власти в виде законодательного акта.
Кроме того, вице-президент компании подчеркнул, что он, как многодетный отец поддержал поправки в Конституцию РФ, которые закрепляют защиту традиционных семейных ценностей. Лаховой, пожаловавшейся главе государства на его продукт, он рекомендовал направить свои мысли в более конструктивное русло.
Ранее 5-tv.ru, Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве.
Читайте также
72%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?