Диетологи рассказали, что можно есть на ночь

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Алина Потёмкина
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Американские ученые развеяли распространенное заблуждение относительно правильного питания.

Диетологи рассказали, что можно есть на ночь

Фото: www.globallookpress.com /Pfeiffer, J.

Есть на ночь вредно, но не все. Ученые из Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном без неприятных последствий для фигуры, пишет HuffPost.

Выбрать в качестве перекуса на ночь можно ореховую смесь. Не будет большого вреда, если вы съедите немного злаковых хлебцев с ложкой орехового масла. Также можно не отказывать себе в удовольствии и выбрать для позднего ужина черешню, творог или кешью, миндаль и орех пекан.

Ученые отметили, что чувство голода в конце дня может говорить о том, что вы плохо питались в дневное время. Поэтому важно уделять достаточно внимания завтраку, который является ключевым приемом пищи, и обеду. Также причиной желания перекусить ночью может быть стресс или переутомление.

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