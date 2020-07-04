Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина в сети
Продавец заявил, что она якобы была забыта президентом России в отеле Нижнего Новгорода.
Фото: www.globsllookpress.com / Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившееся на популярном ресурсе объевление о продаже якобы забытой в нижегородском отеле Sheraton Владимиром Путиным рубашке.
Продавец утверждает, что она была найдена во время уборки номера. Ее специально после обнаружения не стирали. А если кто-то ему не верит, то он готов отдать ее на экспертизу.
К слову, цену за находку составитель объявления попросил достаточно скромную — 165 тысяч рублей.
«Нет. Такого быть не может», — ответил на соответствующий вопрос РИА Новости Дмитрий Песков, добавив, что верить таким объявления о продаже нельзя.
А вот официальным документам за подписью президента вполне можно. Так, как сообщал ранее 5-tv.ru, в Петербурге на аукцион выставили уникальный документ за подписью Владимира Путина 25-летней давности.
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