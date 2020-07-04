Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина в сети

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Светлана Шевченко
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Продавец заявил, что она якобы была забыта президентом России в отеле Нижнего Новгорода.

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина в сети

Фото: www.globsllookpress.com / Kremlin Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившееся на популярном ресурсе объевление о продаже якобы забытой в нижегородском отеле Sheraton Владимиром Путиным рубашке.

Продавец утверждает, что она была найдена во время уборки номера. Ее специально после обнаружения не стирали. А если кто-то ему не верит, то он готов отдать ее на экспертизу.

Avito.ru

К слову, цену за находку составитель объявления попросил достаточно скромную — 165 тысяч рублей.

«Нет. Такого быть не может», — ответил на соответствующий вопрос РИА Новости Дмитрий Песков, добавив, что верить таким объявления о продаже нельзя.

А вот официальным документам за подписью президента вполне можно. Так, как сообщал ранее 5-tv.ru, в Петербурге на аукцион выставили уникальный документ за подписью Владимира Путина 25-летней давности.

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