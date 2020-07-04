Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 70-х и 80-х Ирина Роднина заявила, что скоропостижная смерть Абдулманапа Нурмагомедова послужит уроком для безответственных граждан, не соблюдающих карантин во время пандемии коронавируса, сообщили на сайте «Спорт-Экспресс».

«Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома — то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов», — сказала Роднина.

Ирина Роднина не стала отрицать, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова — большая потеря для российского спорта. Она отметила, что он был достойным человеком.

«Я представитель классических видов спорта, и драки — это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях. Единоборства — это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо — только что нравится, а что нет. Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих, жаль, что он так рано ушел», — выразила соболезнования она.

О смерти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа стало известно 3 июля 2020-го. Заслуженный тренер РФ был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы в конце апреля с подозрением на пневмонию, но вскоре врачи подтвердили коронавирус и перевезли на лечение в Москву. В конце июня его сын Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью одного из телеканалов, что отец находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Абдулманап Магамедович перенес операцию на сердце и впал в кому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у дома скончавшегося Абдулманапа Нурмагомедова собрались десятки людей, чтобы проводить его в последний путь.