Украина протестировала боевой дрон на российских «Панцирях»
Однако внимательные пользователи усмотрели, что «лазерная» бомба прошла мимо учебной цели.
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Фото, видео: YouTube @DefenseExpress
Вооруженные силы Украины протестировали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2, произведенный в Турции, сообщило Defense Express. Подтверждающее видео, сделанное во время испытаний в июле 2020-го под украинским городом Ровно, опубликовали на официальной странице информационно-консалтингового агентства в FaceBook.
Также в подписи к видео испытаний добавили, что сначала боевой дрон провел разведку, а после ударил по имитации цели планирующей бомбой с лазерным наведением MAM-L, которая имеет дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра.
В марте Киев и Анкара начали работу над планом по организации производства турецких ударных беспилотников на территории Незалежной. К тому времени украинская сторона уже получила шесть единиц Bayraktar TB2, произведенных турецкой компанией Baykar Machine.
Однако сами же украинцы не заценили видео испытаний:
«Мне одному показалось, что он промазал?» — написал один из них в комментарих под видео.
«Да, вы правы. Точно в грузовик он не попал», — добавил другой юзер.
«Враг был бы все равно нейтрализован ударной волной и осколками», — сыронизировал третий.
Ранее 5-tv.ru рассказал о возможном сценарии применения крылатой ракеты «Нептун».
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