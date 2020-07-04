Украина протестировала боевой дрон на российских «Панцирях»

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Яна Вахрушева
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Однако внимательные пользователи усмотрели, что «лазерная» бомба прошла мимо учебной цели.

Фото, видео: YouTube @DefenseExpress

Тема:
Украинский кризис

Вооруженные силы Украины протестировали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2, произведенный в Турции, сообщило Defense Express. Подтверждающее видео, сделанное во время испытаний в июле 2020-го под украинским городом Ровно, опубликовали на официальной странице информационно-консалтингового агентства в FaceBook.

Также в подписи к видео испытаний добавили, что сначала боевой дрон провел разведку, а после ударил по имитации цели планирующей бомбой с лазерным наведением MAM-L, которая имеет дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра.

В марте Киев и Анкара начали работу над планом по организации производства турецких ударных беспилотников на территории Незалежной. К тому времени украинская сторона уже получила шесть единиц Bayraktar TB2, произведенных турецкой компанией Baykar Machine.

Однако сами же украинцы не заценили видео испытаний:

«Мне одному показалось, что он промазал?» — написал один из них в комментарих под видео.

«Да, вы правы. Точно в грузовик он не попал», — добавил другой юзер.

«Враг был бы все равно нейтрализован ударной волной и осколками», — сыронизировал третий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возможном сценарии применения крылатой ракеты «Нептун».

Тема:
Украинский кризис
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