«Обороняться будет проблематично»: Крымскому мосту «угрожает» украинская ракета
Глава конструкторского бюро «Луч» рассказал о возможном сценарии, если будет применена «угрожающая» переправе украинская ракета.
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Фото, видео: Адміністрація Президента України, YouTube @Security Talks
Глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев, рассказал о возможном сценарии применения украинской крылатой ракеты P-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В интервью YouTube-каналу Security Talks он поделился, что предполагает использование от одной до трех ракет на разные типы кораблей.
«Обычно противоракетные системы против крылатых ракет существуют на всех кораблях. Один из моментов — ограниченность их действия. Обыкновенно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению», — рассказал эксперт в интервью.
Олег Коростелев рассказал о мощности ракеты и заверил, что ее удар можно соотнести с прямым попаданием 150 килограммовой бомбы.
«Я скажу, что это можно считать, что это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения», — пояснил он.
Также глаза конструкторского бюро рассказал о том, что около двадцати секунд непрерывной работы таких пушек достаточно, чтобы сбить ракету, однако после этого корабль становится «голым».
«И, если в течение тридцати секунд-минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным. Это обыкновенная дуэльная ситуация», — добавил он.
Олег Коростелев поделился информацией, что для производства одного дивизиона ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» понадобиться не больше одного года.
В апреле 2020-го в сети появилось видео испытания противокораблевой ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Ракеты начали называть главной угрозой Крымского моста после того, как бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что они способны уничтожить его за несколько секунд.
Ранее 5-tv.ru рассказал об украинских СМИ, которые заявили, что Москва испугалась ракету «Нептун».
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