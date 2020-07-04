Видео: в Петербурге состоялось официальное открытие сезона гидроциклов
В честь праздника аквайбайкеры организовали масштабный заплыв по рекам города.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
В субботу, 4 июля, в Петербурге состоялось официальное открытие сезона гидроциклов. Мероприятие сопровождалось массовым заплывом аквабайкеров по рекам города. В частности, организованная колонна в сопровождении двух катеров Государственной автоинспекции по маломерным судам (ГИМС) прошла по Малой и Большой Невке, а также Фонтанке.
По примерным подсчетам, участие в грандиозном шоу приняли порядка 100 человек.
«Наш город действительно уникальный с точки зрения воды. Очень много людей приезжает прокатиться, посмотреть на достопримечательности. У нас прекрасные каналы! Участников с каждым годом становится все больше и больше. К сожалению, сезон навигации для гидроциклистов очень короткий, и мы пытаемся любой день захватить, чтобы провести время весело», — отметил один из организаторов массового заплыва Денис Данов.
Ради участия в удивительном шоу в Петербург приехали жители не только близлежащих поселений, но и отдаленных регионов России. Говоря о мотивации, аквабайкеры все, как один заявляли: поездки на гидроциклах — неотъемлемая часть их жизни. Поэтому вслед за мечтой готовы отправиться хоть на край Земли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 29 июля в Санкт-Петербурге открылся сезон круизной навигации.
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