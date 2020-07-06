«Прямо копия»: Поклонники удивились сходству старшего сына Бледанс с Харламовым
Актриса нечасто публикует снимки своего первенца, который уже много лет живет в Израиле.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Эвелина Бледанс опубликовала снимки своего старшего сына — 26-летнего Коли. Поводом для этого стал день рождения первенца актрисы. К слову, звездная мама нечасто показывает своего старшенького, практически вся лента в Instagram Бледанс посвящена ее младшенькому — сыну Семену.
Своему первенцу Эвелина посвятила пост с пожеланиями, но отметила, что очень ждет внуков.
«Моему старшему сыночку Коле сегодня 26. Пожелаем ему удачи, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья! Мой любимый первенец, ты такой уже взрослый и самостоятельный. Ну, когда же ты подаришь мне внуков?! — написала артистка.
Старший сын Бледанс уже восемь лет живет с отцом в Израиле, он родился в браке артистки с бизнесменом Дмитрием.
Поклонники и друзья Эвелины присоединились к поздравлениям, но при этом многие отметили удивительное сходство ее старшего сына с Гариком Харламовым.
«С Днем Рождения сына Коли, здоровья ему и всех благ»;
«На Гарика Харламова очень похож»;
«Я сначала подумала вы с Харламовым 😂 с Днем рождения сыночка ♥️»;
«Сначала думала Харламов 😅 На первом фото прямо копия 😂», — заметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что особенный сын Бледанс умилил пользователей трогательным отношением к сестре.
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