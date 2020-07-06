«Прямо копия»: Поклонники удивились сходству старшего сына Бледанс с Харламовым

Эвелина Бледанс опубликовала снимки своего старшего сына — 26-летнего Коли. Поводом для этого стал день рождения первенца актрисы. К слову, звездная мама нечасто показывает своего старшенького, практически вся лента в Instagram Бледанс посвящена ее младшенькому — сыну Семену.

Своему первенцу Эвелина посвятила пост с пожеланиями, но отметила, что очень ждет внуков.

«Моему старшему сыночку Коле сегодня 26. Пожелаем ему удачи, успехов во всех начинаниях и крепкого здоровья! Мой любимый первенец, ты такой уже взрослый и самостоятельный. Ну, когда же ты подаришь мне внуков?! — написала артистка.

Старший сын Бледанс уже восемь лет живет с отцом в Израиле, он родился в браке артистки с бизнесменом Дмитрием.

Instagram @bledans

Поклонники и друзья Эвелины присоединились к поздравлениям, но при этом многие отметили удивительное сходство ее старшего сына с Гариком Харламовым.

«С Днем Рождения сына Коли, здоровья ему и всех благ»;

«На Гарика Харламова очень похож»;

«Я сначала подумала вы с Харламовым 😂 с Днем рождения сыночка ♥️»;

«Сначала думала Харламов 😅 На первом фото прямо копия 😂», — заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что особенный сын Бледанс умилил пользователей трогательным отношением к сестре.