Болельщики «Зенита» собрались у петербургского аэропорта «Пулково», чтобы чествовать любимую команду, ставшую чемпионом России по футболу. Спортсмены в ближайшее время должны прилететь из Краснодара, где со счетом 4:2 выиграли матч 26-го тура Российской премьер-лиги.

Судя по кадрам, у воздушной гавани собрались несколько тысяч человек. Футбольные болельщики в атрибутике команды поют песни, жгут файеры и радуются чемпионскому титулу «сине-бело-голубых».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» в шестой раз становится чемпионом России по футболу. Петербуржцы набрали 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередили на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива».