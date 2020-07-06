Бунт рестораторов: почему бары самой тусовочной улицы Петербурга не рады наплыву посетителей

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Улица Рубинштейна давно поставила рекорд по количеству разместившихся на ней заведений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

Тем временем, центр ночной жизни Петербурга — небезызвестная улица Рубинштейна — фигурирует в полицейских сводках уже с завидной регулярностью. Этой ночью там вновь ловили нарушителей порядка. После открытия летних террас кафе и ресторанов, массовые вечеринки, как на Алтае, здесь происходят каждые выходные.

Такому столпотворению не рады даже сами рестораторы, которые только-только возобновили работу, и теперь вынуждены идти на кардинальные меры — знаменитые бары Рубинштейна вновь закрывают двери для посетителей. О вечеринках по правилам и без, расскажет Анна Калачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности.

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Бунт рестораторов: почему бары самой тусовочной улицы Петербурга не рады наплыву посетителей

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