Видео: Около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности

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Карина Бернтгольц
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Видео с вечеринки разместили очевидцы в социальных сетях.

Фото, видео: ТАСС / Christoph Soeder, vk.com/incident22

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сотни жителей Алтайского края собрались на дискотеке в районе озера Ая, проигнорировав запрет местных властей на организацию массовых мероприятий.Не соблюдая социальную дистанцию и не надев маски, они устроили бурную вечеринку с громной музыкой. Позже в социальных сетях появились кадры, на которых жителей отрываются по полной, совершенно забыв о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Они зажигают, кричат и веселятся. 

По данным очевидцев, на тусовку пришли порядка двух тысяч человек. Пока ниниках официальных комментариев от полиции не поступало. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на «барной» улице Рубинштейна в Петербурге рестораны закрылись в знак протеста. 

Тема:
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