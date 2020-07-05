Видео: Около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности

Сотни жителей Алтайского края собрались на дискотеке в районе озера Ая, проигнорировав запрет местных властей на организацию массовых мероприятий.Не соблюдая социальную дистанцию и не надев маски, они устроили бурную вечеринку с громной музыкой. Позже в социальных сетях появились кадры, на которых жителей отрываются по полной, совершенно забыв о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Они зажигают, кричат и веселятся.

По данным очевидцев, на тусовку пришли порядка двух тысяч человек. Пока ниниках официальных комментариев от полиции не поступало.

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