Видео: Около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности
Видео с вечеринки разместили очевидцы в социальных сетях.
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Фото, видео: ТАСС / Christoph Soeder, vk.com/incident22
Сотни жителей Алтайского края собрались на дискотеке в районе озера Ая, проигнорировав запрет местных властей на организацию массовых мероприятий.Не соблюдая социальную дистанцию и не надев маски, они устроили бурную вечеринку с громной музыкой. Позже в социальных сетях появились кадры, на которых жителей отрываются по полной, совершенно забыв о рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Они зажигают, кричат и веселятся.
По данным очевидцев, на тусовку пришли порядка двух тысяч человек. Пока ниниках официальных комментариев от полиции не поступало.
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