«Мне не нравится выносить все на публику»: Павел Прилучный прокомментировал слухи о новом романе

Актер Павел Прилучный опубликовал на своей странице в Instagram большой откровенный пост. В нем актер признался, что не любит, когда в его жизнь вмешиваются посторонние, и попросил не судить его и тратить время на себя, а не на других людей.

«Дорогие друзья, фолловеры, хейтеры, троллеры, СМИ и прочая достопочтенная публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли — мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочие злословие в мой адрес», — написал Павел Прилучный (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Instagram @bugevuge

Актер написал, что на «новом этапе» хочет избежать фотографирования в общественных местах с незнакомцами.

«Для фотосетов есть фотомодели», — считает Прилучный.

Значит ли это, что теперь к звезде сериала «Мажор» даже нельзя будет подойти на улице и попросить о фото?

На этом актер не остановился, он резюмировал, что теперь будет выставлять на своей странице только информацию о детях, новых проектах и путешествиях. Всех несогласных с такими правилами, актер попросил отписаться от него.

Подписчики, похоже, не услышали просьбу актера на частную жизнь. Фолловеры начали активно комментировать, с чем связано такое решение. Многие продолжили обсуждать слухи о его «романе» со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В СМИ появилась информация, что Прилучный и Карпович начали встречаться несколько месяцев назад.

Однако нашлись и те, кто поддержал решение Павла.

«Паша, молодец! Какие правильные слова! СМИ обнаглели вконец! Слов нет!»

«Вы мне нравитесь как актер, а что происходит в вашей личной жизни, это ваше личное пространство!!! С нетерпением жду новые фильмы с вашим участием»

«Всегда восхищаюсь вашей мудростью Павел! Так держать, все у всех будет хорошо!» — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павла Прилучного с детьми заметили в компании Мирославы Карпович.