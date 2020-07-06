Более 3,5 тысяч человек излечились от COVID за последние сутки в России

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 611 человек в 85 регионах. Полностью победили COVID-19 3 579 россиян. Количество умерших пациентов за день составило 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 6 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 685 инфицированных.

Московская область — 292

Ханты-Мансийский АО — 289

Санкт-Петербург — 280

Свердловская область — 270

Иркутская область — 239

Нижегородская область — 212

Ямало-Ненецкий АО — 197

Воронежская область — 146

Мурманская область — 135

Самарская область — 135

Красноярский край — 131

Челябинская область — 128

Алтайский край — 124

Ульяновская область — 107

Новосибирская область — 106

Архангельская область — 104

Саратовская область — 99

Волгоградская область — 94

Ростовская область — 91

Омская область — 84

Оренбургская область — 83

Хабаровский край — 82

Ставропольский край — 80

Тюменская область — 80

Республика Тыва — 75

Кемеровская область — 74

Пензенская область — 71

Тульская область — 69

Ивановская область — 68

Чувашская Республика — 68

Республика Коми — 67

Приморский край — 65

Краснодарский край — 60

Орловская область — 57

Кировская область — 55

Пермский край — 53

Курганская область — 53

Ленинградская область — 52

Республика Дагестан — 52

Белгородская область — 51

Томская область — 51

Владимирская область — 49

Калужская область — 49

Республика Башкортостан — 47

Камчатский край — 47

Кабардино-Балкарская Республика — 46

Тамбовская область — 44

Забайкальский край — 44

Брянская область — 43

Курская область — 43

Астраханская область — 42

Смоленская область — 41

Республика Бурятия — 41

Ярославская область — 40

Сахалинская область — 40

Рязанская область — 39

Тверская область — 38

Республика Татарстан — 38

Республика Крым — 38

Новгородская область — 37

Республика Саха (Якутия) — 37

Липецкая область — 34

Республика Мордовия — 34

Карачаево-Черкесская Республика — 33

Республика Калмыкия — 32

Амурская область — 29

Республика Марий Эл — 28

Республика Хакасия — 28

Республика Адыгея — 27

Псковская область — 26

Вологодская область — 21

Республика Северная Осетия — 21

Костромская область — 20

Республика Алтай — 20

Калининградская область — 18

Удмуртская Республика — 18

Республика Карелия — 15

Республика Ингушетия — 15

Чеченская Республика — 14

Магаданская область — 7

Ненецкий АО — 6

Севастополь — 4

Еврейская АО — 3

Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 687 862 случая заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 296 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 454 329 человек.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению вирусолога, вторая волна коронавируса невозможна в Москве.