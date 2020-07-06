Более 3,5 тысяч человек излечились от COVID за последние сутки в России
3 579 новых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписаны за последний день из российских больниц.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 611 человек в 85 регионах. Полностью победили COVID-19 3 579 россиян. Количество умерших пациентов за день составило 135 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным на 6 июля, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 685 инфицированных.
Московская область — 292
Ханты-Мансийский АО — 289
Санкт-Петербург — 280
Свердловская область — 270
Иркутская область — 239
Нижегородская область — 212
Ямало-Ненецкий АО — 197
Воронежская область — 146
Мурманская область — 135
Самарская область — 135
Красноярский край — 131
Челябинская область — 128
Алтайский край — 124
Ульяновская область — 107
Новосибирская область — 106
Архангельская область — 104
Саратовская область — 99
Волгоградская область — 94
Ростовская область — 91
Омская область — 84
Оренбургская область — 83
Хабаровский край — 82
Ставропольский край — 80
Тюменская область — 80
Республика Тыва — 75
Кемеровская область — 74
Пензенская область — 71
Тульская область — 69
Ивановская область — 68
Чувашская Республика — 68
Республика Коми — 67
Приморский край — 65
Краснодарский край — 60
Орловская область — 57
Кировская область — 55
Пермский край — 53
Курганская область — 53
Ленинградская область — 52
Республика Дагестан — 52
Белгородская область — 51
Томская область — 51
Владимирская область — 49
Калужская область — 49
Республика Башкортостан — 47
Камчатский край — 47
Кабардино-Балкарская Республика — 46
Тамбовская область — 44
Забайкальский край — 44
Брянская область — 43
Курская область — 43
Астраханская область — 42
Смоленская область — 41
Республика Бурятия — 41
Ярославская область — 40
Сахалинская область — 40
Рязанская область — 39
Тверская область — 38
Республика Татарстан — 38
Республика Крым — 38
Новгородская область — 37
Республика Саха (Якутия) — 37
Липецкая область — 34
Республика Мордовия — 34
Карачаево-Черкесская Республика — 33
Республика Калмыкия — 32
Амурская область — 29
Республика Марий Эл — 28
Республика Хакасия — 28
Республика Адыгея — 27
Псковская область — 26
Вологодская область — 21
Республика Северная Осетия — 21
Костромская область — 20
Республика Алтай — 20
Калининградская область — 18
Удмуртская Республика — 18
Республика Карелия — 15
Республика Ингушетия — 15
Чеченская Республика — 14
Магаданская область — 7
Ненецкий АО — 6
Севастополь — 4
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 687 862 случая заболевания COVID-19. За весь период скончались 10 296 человек с диагнозом коронавирус. Выздоровели 454 329 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению вирусолога, вторая волна коронавируса невозможна в Москве.
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