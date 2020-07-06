Почему вторая волна коронавируса невозможна в Москве? Мнение вирусолога

|
Валентин Черников
59

По мнению эксперта Павла Волчкова, примерно половине жителей столицы не грозит COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Knut Niehus via ww; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вторая волна коронавируса уже невозможна в Москве. Об этом заявил «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Эксперт пояснил, что в столице сформировался групповой иммунитет к SARS-CoV-2. По его оценкам, таковым обладает 40-60% жителей мегаполиса.

«Недавно вышла статья шведских ученых, которые провели исследование Т-клеточного иммунитета у выздоравливающих лиц с бессимптомным течением COVID-19. Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два-три раза больше, чем имеющих антитела. Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, можно смело прибавить к этой цифре еще 20-40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют», — заверил вирусолог.

Волчков указал на число выявленных случаев инфицирования: сейчас оно составляет около 700 в сутки. По его мнению, это подтверждает озвученное им примерное количество москвичей с иммунитетом к коронавирусу. В противном случае после открытия ресторанов и магазинов произошел бы новый всплеск заболеваемости, и зафиксированных пациентов с COVID-19 насчитывалось бы намного больше.

Специалист полагает, что вторая волна не накроет и другие крупные мегаполисы помимо Москвы. Исключение, на его взгляд, составят лишь те города, которые «хорошо самоизолировались», и где пока наблюдается крайне низкий уровень инфекции.

«Если у вас уже выжжена трава, то выгоревшие территории нельзя снова зажечь. Знаете, как пожарные борются с огнем? Они берут и выжигают впереди полосу, чтобы пожар остановился. Эта полоса — и есть наш буферный иммунитет», — заключил Волчков.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
5 июл
Видео: Около двух тысяч человек собрались на дискотеку на Алтае, забыв о мерах предосторожности
4 июл
Насколько высок риск заразиться COVID-19 в летних кафе — мнение Онищенко
3 июл
Закрытый из-за пандемии офис Европарламента обокрали в Брюсселе
3 июл
Как себя чувствуют участники испытаний вакцины против COVID-19?
2 июл
«Честно говоря, я обескуражена»: Орбакайте пожаловалась на травлю в соцсетях
1 июл
Организм госпитализированной с COVID-19 Аниты Цой истощен
30 июн
«Разнес в пух и прах»: Соседов жестко высказался о «бедной» Ротару
30 июн
«Цирк дю Солей» оказался на грани банкротства из-за пандемии
30 июн
Куда можно сходить в Петербурге после снятия ограничений?
30 июн
Число выявленных случаев COVID-19 за месяц в Москве сократилось в три раза

Читайте также

+18° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые потакают всем дамским капризам

Последние новости

2:17
«Он столкнется с многими проблемами»: диетолог о минусах диеты Фадеева
1:48
Тусовщики «зажгли» на вечеринке в Алтайском крае, организаторов ищет полиция
1:22
Почему вторая волна коронавируса невозможна в Москве? Мнение вирусолога
0:51
«Бегу с завода пить водку!» — Басков без зубов и с бутылкой напугал фанатов
0:31
В каких регионах России ожидают аномальную жару?
0:14
Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?

Сейчас читают

Аграфена Купальница: что можно и категорически нельзя делать 6 июля?
Муцениеце раскрыла личность своего нового ухажера после расставания с Прилучным
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок