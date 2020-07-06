Почему вторая волна коронавируса невозможна в Москве? Мнение вирусолога
По мнению эксперта Павла Волчкова, примерно половине жителей столицы не грозит COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Knut Niehus via ww; 5-tv.ru
Вторая волна коронавируса уже невозможна в Москве. Об этом заявил «Известиям» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
Эксперт пояснил, что в столице сформировался групповой иммунитет к SARS-CoV-2. По его оценкам, таковым обладает 40-60% жителей мегаполиса.
«Недавно вышла статья шведских ученых, которые провели исследование Т-клеточного иммунитета у выздоравливающих лиц с бессимптомным течением COVID-19. Выяснилось, что даже у тех, кто не имел IgG-антител, оказался Т-клеточный иммунитет. И таких людей в популяции в два-три раза больше, чем имеющих антитела. Если в Москве официально зафиксировано 20% людей с высокими титрами антител IgG, можно смело прибавить к этой цифре еще 20-40%. Получается, что около половины жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Они уже не заболеют», — заверил вирусолог.
Волчков указал на число выявленных случаев инфицирования: сейчас оно составляет около 700 в сутки. По его мнению, это подтверждает озвученное им примерное количество москвичей с иммунитетом к коронавирусу. В противном случае после открытия ресторанов и магазинов произошел бы новый всплеск заболеваемости, и зафиксированных пациентов с COVID-19 насчитывалось бы намного больше.
Специалист полагает, что вторая волна не накроет и другие крупные мегаполисы помимо Москвы. Исключение, на его взгляд, составят лишь те города, которые «хорошо самоизолировались», и где пока наблюдается крайне низкий уровень инфекции.
«Если у вас уже выжжена трава, то выгоревшие территории нельзя снова зажечь. Знаете, как пожарные борются с огнем? Они берут и выжигают впереди полосу, чтобы пожар остановился. Эта полоса — и есть наш буферный иммунитет», — заключил Волчков.
Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.
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