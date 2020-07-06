Дмитрий Певцов пожаловался на долгий отпуск

Дмитрий Певцов выложил фотографию в Instagram, под которой оставил подпись, что находится в вынужденном отпуске уже четвертый месяц. На фото актер показал не только себя, но и свою собаку — белоснежного шпица, чему умилились подписчики.

«Шел ЧЕТВЕРТЫЙ (!!!) месяц „отпуска“…!» — написал Певцов под фото.

Фото: Instagramm dimaapevtsovv

Дмитрий Певцов играет в театре «Ленком», который с марта закрыт на карантин. Все спектакли перенесены на вторую половину сентября 2020-го, а актеры сидят в «отпуске» без возможности выйти на сцену в ближайшее время. Поклонники артиста поддержали его и написали, что это не так уж и плохо. Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Дмитрий вместе с женой Ольгой Дроздовой отравились на море и сейчас проводят время на побережье.

«Прекрасная нега! Четыре месяц отпуска за всю жизнь это чудо!» — отметил подписчик.

«Дмитрий, как море? Фоток с моря не видно!» — переживает кто-то в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Жасмин вместе с детьми умудрилась улететь в отпуск в Израиль.