Дмитрий Певцов пожаловался на долгий отпуск

|
Ирина Дряхлова
34

Актер поделился, что находится в вынужденном простое уже не первый месяц.

Дмитрий Певцов пожаловался на долгий отпуск

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Дмитрий Певцов выложил фотографию в Instagram, под которой оставил подпись, что находится в вынужденном отпуске уже четвертый месяц. На фото актер показал не только себя, но и свою собаку — белоснежного шпица, чему умилились подписчики.

«Шел ЧЕТВЕРТЫЙ (!!!) месяц „отпуска“…!» — написал Певцов под фото.

Фото: Instagramm dimaapevtsovv

Дмитрий Певцов играет в театре «Ленком», который с марта закрыт на карантин. Все спектакли перенесены на вторую половину сентября 2020-го, а актеры сидят в «отпуске» без возможности выйти на сцену в ближайшее время. Поклонники артиста поддержали его и написали, что это не так уж и плохо. Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Дмитрий вместе с женой Ольгой Дроздовой отравились на море и сейчас проводят время на побережье.

«Прекрасная нега! Четыре месяц отпуска за всю жизнь это чудо!» — отметил подписчик.

«Дмитрий, как море? Фоток с моря не видно!» — переживает кто-то в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Жасмин вместе с детьми умудрилась улететь в отпуск в Израиль.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

13:11
«91 год — это не срок»: Илья Резник о смерти Эннио Морриконе
12:58
Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру на сатирика Виктора Коклюшкина
12:45
Памяти Эннио Морриконе: ТОП-5 композиций
12:42
ТОП-5 признаков, что мужчина вас любит
12:38
«Деньги — не зло»: Никифорова на отдыхе задумалась об эпохе Советского Союза
12:21
Более 3,5 тысяч человек излечились от COVID за последние сутки в России

Сейчас читают

ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака
Исполнительница хита «Подруги замужем давно» Семенова рассказала, почему живет со взрослым сыном
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок