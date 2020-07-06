Геннадий Хазанов обратился за помощью к медикам
Народному артисту РСФСР понадобилась консультация специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Знаменитый актер Геннадий Хазанов обратился за помощью к медикам. 74-летнему народному артисту РСФСР понадобилась консультация специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Сообщает РИА Новости.
«Его консультировали наши специалисты, но госпитализирован он не был», — цитирует собеседника агентство.
4 июля пресс-служба Театра Эстрады распространила информацию, что Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в центре имени Бакулева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Геннадию Хазанову резко стало плохо.
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