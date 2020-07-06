Глава «Аэрофлота» прокомментировал риск заражения коронавирусом во время полета

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, какие меры защиты от коронавируса принимаются на борту самолетов авиакомпании.

По его словам, риск заразиться COVID-19 во время полета минимальный. На всех самолетах установлены специальные фильтры, которые очищают воздух «до уровня операционных».

«Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут. Воздух берется из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов», — сказал Савельев, чьи слова приводит официальный сайт Кремля.

Он заметил, что безопасность полетов подтверждается статистическими данными — лишь небольшой процент бортпроводников заразился коронавирусом. Он также отметил, что на борту как пассажиры, так и летчики будут использовать маски и перчатки.

Кроме того, Савельев подчеркнул, что шахматной рассадки в самолете не будет. Исключение будет сделано только в том случае, если загрузка самолета будет до 50%.

«На борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50%, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий», — сообщил глава «Аэрофлота».

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация продлила запреты на международное авиасообщение до 1 августа.