На камеру попала нежная сцена прощания модели с фотографом, которого она обвинила в изнасиловании

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 88

Девушка и фотохудожник попрощались в коридоре на лестничной клетке.

Фото, видео: Facebook @dasha.fisun; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения в доме известного фотохудожника Сергея Берменьева, которого обвинила в изнасиловании модель Дарья Фисун.

На кадрах видно, что мужчина выходит провожать девушку. Она долго поправляет волосы перед зеркалом, потом подходит к Берменьеву и обнимает его. Некоторое время Дарья прижимается к нему, причем модель спокойно кладет голову мужчине на плечо.

Эти кадры несколько расходятся с выдвинутыми девушкой обвинениями. Сам фотохудожник дает показания Следственному комитету РФ, при этом известно, что ему не присвоен статус обвиняемого. По его версии, интимная близость между ним и Фисун произошла по взаимному согласию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель обвинила известного фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании. По словам потерпевшей, все случилось во время ночного кастинга в доме художника. Девушка подчеркнула, что он не был с ней груб, но сопротивляться насилию она не смогла из-за состояния шока. Сергей Берменьев — знаменитый фотограф, который снимал множество первых лиц по всему миру. Перед его объективом позировали Мерил Стрип, Квентин Тарантино, Френсис Форд Кополла, Джек Николсон, Ричард Гир, Тина Тернер, Дэвид Боуи, Лучано Паваротти, Иосиф Бродский и многие другие.

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