Как модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, восемь лет искала славу

Обвинение в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева моделью Дарьей Фисун вызывает массу вопросов. Как выяснил сайт KP.RU, знакомые и коллеги девушки подозревают, что с помощью скандала вокруг болезненной темы сексуального насилия она могла пытаться повысить собственную известность.

По рассказам друзей модели, она приехала в Москву восемь лет назад из Новороссийска. Карьера не задалась, девушка почти круглосуточно обивала пороги журналов и посещала многочисленные кастинги, но слава не приходила.

«Она, конечно, мечтала об обложках журналов, но не везло. Но она пахала! В день могла на шесть кастингов успеть», — вспоминает подруга Дарьи, Валерия Нестерова.

Единственным разом, когда удача улыбнулась модели, стало участие в фильме «Горько» Жоры Крыжовникова. В картине она сыграла эпизодическую роль модели. Сейчас, когда Дарья обвинила известного фотографа в изнасиловании, родные девушки ждут наказания для насильника.

Однако коллеги Дарьи из индустрии красоты советуют не спешить с выводами. Восемь лет модель пыталась выбиться в люди, а тут такой шанс — ведь обвинения выдвинуты не в адрес безвестного мужчины, а фотохудожника с мировым именем.

«Это совершенно неизвестная девушка. До этого случая с обвинениями в изнасиловании никто ничего о ней не знал. Сама ситуация, которую она описала в своем заявлении — странная. Никто и никогда не ездит в квартиры фотографов на съемки. За чем-то другим, да, ездят. Но фотографируют уже давно в студиях. Модель — это все-таки не девушка по вызову с доставкой на дом. Кроме того, известны случаи, когда девушки, мечтая о славе, специально придумывают такие истории», — заметила организатор конкурса красоты «Краса России» Татьяна Андреева.

Обвинение фотографу модель выдвинула накануне. Как рассказывал 5-tv.ru, по словам девушки, она пришла на кастинг к Берменьеву поздно ночью. Он угостил ее вином, но она лишь пригубила бокал, чтобы не обидеть хозяина. Затем он проводил ее в спальню, где и изнасиловал. Грубыми его действия она не назвала, но отметила, что не сопротивлялась из-за состояния шока. После фотограф проводил ее и даже поинтересовался через некоторое время, как она добралась домой. Видео с камер наблюдения внесло очередную порцию странных нестыковок в показаниях девушки, заявившей в полицию. Сам фотограф дает показания, но ему не присвоен статус обвиняемого. По его версии, секс с моделью был по обоюдному согласию сторон.