Любовь и пряники: Как привлечь любимого в ночь на Ивана Купалу

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Ирина Дряхлова
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Таролог и хиромант Галина Янко показала, как провести ритуал с помощью пряника для привлечения любимого человека в ночь с 6 на 7 июля.

Фото, видео: Globallookpress.com / Andrey Turusov; 5-tv.ru

В магическую ночь на Ивана Купалу можно привлечь не только богатство и здоровье, но и любовь. На этот случай существует ритуал с обычными пряниками, после которого девушки смогут приманить в свою жизнь любимого, либо превратить его в жениха. Специально для 5-tv.ru Галина Янко показала, как это сделать.

Как провести ритуал для привлечения любимого?

Для ритуала вам понадобится сладкий пряник или кусок хлеба, если сладкое у вас отсутствует. Также возьмите несколько кубиков сахара и положите на тарелку перед собой. Начните наговаривать специальные слова:

«Я раба Божья (имя), хочу, чтобы ты был только со мной. Чтобы наши столы были хлебосольные, чтобы мы сидели вдвоем за столом, чтобы ни одна женщина не смотрела на тебя, только я раба Божья (имя). Чтобы мы всегда жили только с тобой. Аминь»

После этого возьмите в руку кубики сахара и снова начните приговаривать:

«Как сладок этот сахар, так чтобы я раба Божья (имя), была только сладкой для тебя. Чтобы ни одна женщина на тебя не смотрела, и ты на нее, а только ты раб Божий (имя) был со мной (имя) навсегда и на всю жизнь. Аминь»

Когда нужно проводить ритуал для привлечения любимого?

Ритуал для привлечения любимого человека нужно сделать в ночь с 6 на 7 июля. Слова начните проговаривать ровно в 23.45, советует Галина Янко. После этого следует зажечь свечу, которая должна гореть всю ночь до утра. Пряник или хлеб нужно съесть, а сахар добавить в чай и выпить.

Таролог обещает, что после проведения этого ритуала, ваш любимый будет с вами всю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как привлечь богатство в праздник Ивана Купала.

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