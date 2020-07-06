Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым

Новый поворот в громком деле историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную — аспирантку Анастасию Ещенко.

Несмотря на протесты родителей убитой, сегодня в суде обнародовали личную переписку пары. Из нее следует, что у 63-летнего Соколова и 24-летней Ещенко были напряженные отношения. Анастасия ревновала мужчину к жене и детям, оскорбляла их. Писала, что ненавидит Соколова.

Правда, адвокат семьи Ещенко не исключает, что историк мог отредактировать сообщения, чтобы оправдать свое преступление. Защита историка утверждает, что до убийства Соколова «довели» постоянные конфликты с возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.