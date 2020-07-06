Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым

Эфирная новость 27

В суде обнародовали личную переписку пары.

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Новый поворот в громком деле историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою возлюбленную — аспирантку Анастасию Ещенко.

Несмотря на протесты родителей убитой, сегодня в суде обнародовали личную переписку пары. Из нее следует, что у 63-летнего Соколова и 24-летней Ещенко были напряженные отношения. Анастасия ревновала мужчину к жене и детям, оскорбляла их. Писала, что ненавидит Соколова.

Правда, адвокат семьи Ещенко не исключает, что историк мог отредактировать сообщения, чтобы оправдать свое преступление. Защита историка утверждает, что до убийства Соколова «довели» постоянные конфликты с возлюбленной.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
6 июл
«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы
3 июл
Историк Соколов «изъявил желание» поставить ему в камеру телевизор
30 июн
Заседание по делу историка Соколова отложили после его истерики в суде
29 июн
«Люди не знают, что она творила!» — у Олега Соколова случилась истерика на суде
24 июн
Пили коньяк и говорили о Наполеоне: как прошла последняя вечеринка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
22 июн
«Напомнило, как сотрудники мясокомбината выносили мешки»: свидетель раскрыл жуткие подробности истории Соколова
17 июн
Семья жестоко убитой Ещенко намерена жаловаться на утечку видео ссоры с Соколовым
17 июн
Экс-адвокат историка Соколова назвал вероятный источник утечки видео ссоры с Ещенко
16 июн
Сгубила ревность: Психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства
15 июн
Адвокат Почуев объяснил, почему кровавый историк Соколов отказался от его услуг

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
71.34
0.84 80.56
1.34
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

20:38
Трехлетний сын Сергея Светлакова определился с профессией
20:32
Москвичка забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей
20:20
В «Аэрофлоте» рассказали о грядущем снижении цен на билеты
20:13
Жена Семака рассказала, как назвали внучку
20:03
Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым
19:53
Муж экс-солистки «Демо» Саши Зверевой случайно раскрыл имя новорожденного сына

Сейчас читают

Любовь и пряники: Как привлечь любимого в ночь на Ивана Купалу
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком
«Прямо копия»: Поклонники удивились сходству старшего сына Бледанс с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок