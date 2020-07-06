Москвичка забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей

Жительница Москвы забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«На улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции», — цитирует собеседника агентство.

По словам источника, есть предположение, что женщина нетрезва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закованное в смертоносные оковы бетона тело мальчика обнаружили под Астраханью. По подозрению в убийстве задержана мать погибшего ребенка.