Москвичка забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей

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Марина Неруцких
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Инцидент зафиксирован на западе столицы, на месте работают экстренные службы.

Москвичка забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей

Фото: Известия / Константин Кокошкин

Жительница Москвы забаррикадировалась в квартире и угрожает убить детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«На улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции», — цитирует собеседника агентство.

По словам источника, есть предположение, что женщина нетрезва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закованное в смертоносные оковы бетона тело мальчика обнаружили под Астраханью. По подозрению в убийстве задержана мать погибшего ребенка.

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