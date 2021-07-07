Иван Купала: что можно и что нельзя делать 7 июля?

Ночь на 7 июля издревле считается необыкновенной. Несмотря на то, что праздник Ивана Купалы вошел в историю как языческий, он широко отмечается и сегодня.

История праздника:

История возникновения этого праздника уходит корнями в предания восточных славян. Изначально он был посвящен летнему солнцестоянию. «Купала» — это наиболее известное название праздника, дошедшее до наших дней.

В ночь на Ивана Купалу принято совершать паломничество к водоему, а также, по легенде, искать волшебный цветок папоротника, который цветет только в это время. Есть поверье, что он приносит счастье и богатство.

Традиции и обычаи:

Наши предки верили, что только в день Ивана Купалы вода и огонь могут сосуществовать в гармонии. Пожалуй, именно по этой причине на берегу водоемов разводили большие костры, которые освещали ночь до самого рассвета, перепрыгивали через них.

Также было принято париться в банях. Обязательно нужно было захватить с собой веник, сделанный своими руками.

Обязательно нужно искупаться, сходить на водоем. Но только делать это нужно днем.

Но главное, почему многие так ждали и ждут Ивана Купалу — это различные обряды. Например, через костры прыгали пары, взявшись за руки. Кто прыгнет выше, те и будут счастливее в браке.

Девушки гадали на своего суженного. Для этого нужно было сплести венок из трав, воткнуть в него лучинки и опустить в воду. Если он тонул сразу, тогда брак будет несчастным. А та, чье рукоделие доплывет дальше, будет удачной и любимой.

Те, кто хотел разбогатеть, искали цветок папоротника. Но вся проблема в том, что цветок отцветал за несколько секунд, да и охранялся нечистью.

Для исполнения желаний нужно было перелезть 12 огородов, но именно 7 июля земля становилась воинственной, поэтому рискнувшему так поступить предстояло столкнуться со множеством препятствий, пишет «Утро.ру».

Что нельзя делать в день Ивана Купалы:

Запрещено идти купаться ночью. Считалось, что именно в этот промежуток времени всякая нечисть становится особенно активной. Если вы все-таки решитесь зайти в воду в ночное время, то не заплывайте далеко и не делайте это в одиночку.

Спать на Ивана Купалу тоже нельзя. По той же причине, что и в первом случае. Уснете ночью — ждите в гости ведьм и бесов.

Аккуратнее в лесу. Не топчите растения, особенно, если они обладают целебными свойствами.

Тосковать и жаловаться на жизнь тоже не стоит, потому что можно навлечь на себя еще больший гнев.

Народные приметы:

Если между двух костров провести домашний скот — он не будет болеть весь год.

Утренняя роса служит омолаживающим средством — женщине она способна вернуть былую красоту.

Если небо поутру чистое — осенью жди много грибов.

Если слышно кукушку — осень будет холодной.

Ночью поют сверчки — жди мягкую зиму.

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