Переписка Соколова и убитой студентки: почему историк рьяно настаивал на ее оглашении

В Петербурге на процессе над историком Олегом Соколовым, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, огласили детали их личной переписки. Этому противились родственники жертвы, но рьяно настаивал сам подсудимый.

Для ознакомления выбрали те сообщения, что сохранились в его телефонах. Смартфон девушки считается утерянным.

Любопытно, что у доцента в телефоне Ещенко записана как «абонент Шастелю», это фамилия одной из дворянских семей Франции. О содержании переписки расскажет Марина Кравцова.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности скандала Соколова и его предполагаемой жертвы.