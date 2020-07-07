Переписка Соколова и убитой студентки: почему историк рьяно настаивал на ее оглашении
В суде Петербурга зачитали сообщения, которые погибшая Ещенко якобы отправляла доценту.
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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
В Петербурге на процессе над историком Олегом Соколовым, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, огласили детали их личной переписки. Этому противились родственники жертвы, но рьяно настаивал сам подсудимый.
Для ознакомления выбрали те сообщения, что сохранились в его телефонах. Смартфон девушки считается утерянным.
Любопытно, что у доцента в телефоне Ещенко записана как «абонент Шастелю», это фамилия одной из дворянских семей Франции. О содержании переписки расскажет Марина Кравцова.
Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности скандала Соколова и его предполагаемой жертвы.
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