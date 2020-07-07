Когда состоится торжественная церемония награждения «Зенита», ставшего Чемпионом РФ

В Петербурге 8 июля состоится торжественная церемония награждения игроков футбольного клуба «Зенит», в седьмой раз ставшего чемпионом страны.

Команда получит Кубок чемпионов на «Газпром Арене», там же пройдет домашний матч триумфаторов с клубом «Сочи».

Накануне, встречая родную команду в аэропорту Пулково, фанаты устроили настоящее пиротехническое шоу. «Сине-бело-голубые» впервые в истории российского футбола обеспечили себе место в верхней строчке таблицы за четыре тура до окончания чемпионата, одержав победу над «Краснодаром» со счетом 4:2.

В честь победы «Зенита» в клубные цвета окрасились башня «Лахта-центра», Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.