Как в СССР: Григорий Лепс признался, чего не хватает современному шоу-бизнесу

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Виктория Андреева
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Именитый артист пофантазировал на тему новых правил для юных артистов.

Как в СССР: Григорий Лепс признался, чего не хватает современному шоу-бизнесу

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Заслуженный артист РФ Григорий Лепс признался, что будь у него такая возможность, обязательно вернул некоторые «советские правила» в современный шоу-бизнес.

В частности, по мнению певца, сегодня очень не хватает специальных комиссий, сотрудники которых во времена СССР давали точную оценку мастерству и таланту какого-либо артиста. Таким образом осуществлялся «естественный отбор», когда каждый желающий выступать на большой сцене не словом, а делом доказывал, что имеет на это полное право.

«Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул», — заявил Григорий Лепс в беседе со СМИ перед выступлением на фестивале Drive Live.

В заключение певец добавил, что в остальном к современному шоу-бизнесу у него претензий нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто, по мнению композитора Виктора Дробыша, на самом деле поет на современной эстраде.

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