Победой закончился для российской балерины Анастасии Волочковой судебный процесс по делу о якобы похищенных у нее трех миллионах долларов. Речь идет о скандальном инциденте, произошедшем между артисткой и ее экс-супругом Игорем Вдовиным, который несколько лет назад одолжил у звезды кругленькую сумму, но вернуть, по рассказам танцовщицы, забыл.

На видео, опубликованном в Instagram, Волочкова утверждает, что буквально на днях вернулась из Астрахани, где и проходило судебное слушание. Балерина отметила, что порядка 12 лет ждала возврата долга от бывшего мужа, но тот лишь отмалчивался.

Как выяснилось позже, бизнесмен вложил деньги в строительство квартир, завершить которое в срок также не удалось. Вследствие чего, отданную артистке в залог жилплощадь, нельзя продать по адекватной цене. Так, даже при самых благоприятных условиях балерине удастся выручить, максимум, треть от суммы, одолженной Вдовину, пояснила Волочкова.

Не зная, как разрешить ситуацию в свою пользу, Анастасия обратилась в суд, который вскоре официально признал ее правоту.

«Я вернулась с победой, выиграв судебный процесс по квартирам, которые были переданы в качестве доказательства, что я отдавала деньги. Я понимаю, что даже если мне придется продать те квартиры, я не получу и трети тех денег. Но. Я вынуждена была участвовать в этом судебном процессе. И я выиграла суд! Мне крайне важно было доказать свою правоту!» — отметила бывшая прима-балерина Большого театра.

Instagram @volochkova_art

А в заключение лишь добавила, что считает бывшего супруга настоящим альфонсом и «непорядочным человеком», обрекшим ее на финансовые трудности. По мнению звезды, ни один «нормальный» мужчина никогда не воспользуется доверчивостью женщины и не станет докучать ей своими проблемами.

«Это было дело чести. И правда на моей стороне!» — подытожила балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело Анастасии Волочковой о нарушении режима карантина в селе Дивеево направили в московский суд.