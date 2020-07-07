Популярная певица и жена Владимира Преснякова поделилась фото в Instagram, на котором она предстала перед подписчиками в необычном ретро-образе.

«Кого подвезти?» — оставила подпись под фото Подольская.

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Больше никаких комментариев Наталья не оставила. Съемки нового клипа или модная фотосессия? Но фолловеров певицы это, судя по всему, не особо интересовало. Они восхитились ретро-образом и стали проситься к Подольской на пассажирское сидение. Также поклонники исполнительницы заметили ее сходство со свекровью — Еленой Пресняковой.

«Как на свекровь Елену Преснякову похожа!» — отметили в комментариях.

«Я и не узнала! Вот это образ!» — удивилась женщина.

«Доброе утро! Такое великолепие, вы дама из другого века… Таинственность и загадка…», — написала подписчица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Прексняков показал три поколения своей знаменитой семьи.