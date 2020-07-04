«Дарите постельное белье, а то на марлях спим»: Тодоренко и Топалов отметили «ситцевую» свадьбу
Поклонники поздравляют звездную пару со знаменательной датой.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial, Instagram @vladtopalovofficial
Влад Топалов и Регина Тодоренко отпраздновали первую годовщину свадьбы. Воспоминаниями о радостном событии певец поделился с поклонниками в Instagram.
Не забыла о дне рождения семьи и ведущая. Если ее супруг ограничился фотографией с любимой, где она запечатлена в белом платье, а он в костюме, то его благоверная написала большой пост, посвященный этому событию, в котором рассказала, почему по традиции первую годовщину свадьбы называют «ситцевой».
«В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим», — призналась Тодоренко.
Поклонники порадовались за пару и поздравили с первой годовщиной. Многие отмечали, как хорошо супруги смотрятся вместе.
«Берегите счастье от завистников и сплетников, и пусть каждый год простыни стираются вдрызг»
«Очень красиво! Дай бог вам всех благ!»
«Ваша любовь — это так красиво!» — писали фанаты.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. Позже торжество признали самым лучшим по версии Wedding Magazine. Интересно, что годовщину, как писал 5-tv.ru, Тодоренко мечтала отпраздновать на побережье итальянского озера Гарда. Увы, пока планам ведущей помешала пандемия коронавируса.
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