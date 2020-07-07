Обозреватель National Interest рассказал, как США защититься от гиперзвукового оружия России и Китая

Создание в России и Китае гиперзвукового оружия вынудило Пентагон запросить у Конгресса почти три миллиарда долларов на финансирование разработок в этой области — на 13% больше, чем годом ранее, сообщает The National Interest. Обозреватель издания, младший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Грант констатирует, что впервые со времен окончания холодной войны превосходство Соединенных Штатов в ракетных технологиях оказалось под сомнением.

«Поскольку в плане технологического прогресса наши противники находятся на одном уровне с нами, а в некоторых случаях превосходят, Пентагон должен сделать приоритетными исследования и разработку средств защиты от гиперзвукового оружия», — подчеркивает Грант.

Гиперзвуковые системы предназначены для преодоления противоракетной обороны противника за счет высокой маневренности и движения с огромной скоростью, превышающей скорость звука до 27 раз. На сегодняшний день контрмер, которые были бы эффективны против такого оружия не существует.

Как отмечает обозреватель, чтобы научиться успешно перехватывать гиперзвуковые системы, необходим новый метод отслеживания. Этого можно добиться только с помощью группы датчиков, расположенных на низкой околоземной орбите. Она должна включать в себя около 120 спутников, которые будут постоянно следить и обнаруживать цели независимо от скорости и курса.

Кроме того, по мнению автора, создание такого космического сенсорного слоя было бы выгодно всем видам американских войск, которые могли бы лучше отслеживать любые объекты, в том числе самолеты и корабли, интегрированные в общую систему. Удастся ли Штатам создать такую систему, теперь зависит от Конгресса, подчеркивает автор статьи.

«При условии надлежащего финансирования, выделяемого на исследования и разработки, законодатели смогут сделать так, чтобы Соединенные Штаты превратили космическое зондирование в реальность и справились с этой задачей до того, как наши противники нас опередят», — заключает Джеймс Грант.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что у России в скором времени появится контргиперзвуковое оружие.